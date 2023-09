Spaccio di cocaina, droga e contanti in casa: arresto a Picanello

L'arresto dopo un controllo anti-droga in zona Borgo-Sanzio a Catania.

Nel pomeriggio del 15 settembre scorso, la Polizia di Stato di Catania ha arrestato 38enne per il reato di spaccio e possesso, ai fini di illecito cessione, di cocaina.

Ecco il bilancio dell’intervento.

Possesso e spaccio di cocaina, arresto a Catania

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività contro lo spaccio di droga, il personale della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile ha proceduto, in zona Borgo-Sanzio, al controllo di un uomo il quale, qualche istante prima, era stato notato mentre cedeva a un giovane ricevendo in cambio 20 euro, un involucro contenente 0,25 grammi di cocaina, immediatamente recuperato dagli operatori.

La perquisizione personale del sospettato ha permesso di trovare altri due involucri della stessa droga, rispettivamente di 0,26 e 0,27 grammi, nonché 150 euro in contanti.

In relazione a quanto constatato, avendo il sospetto che il fermato potesse detenere altra droga, è stata eseguita una perquisizione in un’abitazione nella disponibilità dell’indagato a Picanello. L’atto di ricerca, anche in questo caso, ha sortito esito positivo poiché sono stati rinvenuti altri due involucri contenenti cocaina, rispettivamente 12,54 e 3,54 grammi, nonché un bilancino elettronico di precisione.

In ragione del quantitativo di droga trovata, l’uomo è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, d’intesa con il pm di turno, condotto al carcere di Catania – Piazza Lanza per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente che, nei giorni scorsi, ha convalidato l’operato arresto.