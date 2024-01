Postano foto con pistola, denunciata coppia di Siracusa per procurato allarme

I due, il 31 dicembre, hanno aggiornato l’immagine del loro profilo social postando una foto che li ritraeva abbracciati

Agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno denunciato un uomo di 35 anni e la moglie di 36 anni, già noti alle forze dell’ordine, per procurato allarme. I due, il 31 dicembre, hanno aggiornato l’immagine del loro profilo social postando una foto che li ritraeva abbracciati, in strada in pieno centro.

La perqusizione

Nello scatto, però, la donna impugnava una pistola, apparentemente autentica, puntata verso l’alto con il dito sul grilletto. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato una pistola a salve marca Bruni mod. 92, che è stata sequestrata.