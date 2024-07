Poste Italiane assume portalettere diplomati: ecco dove e come fare domanda

Lavoro anche per persone senza esperienza in varie città d'Italia: ecco come candidarsi.

Poste Italiane assume portalettere con diploma e anche senza esperienza: è una delle ultime offerte di lavoro di luglio 2024 per l’azienda.

Ecco i dettagli sui requisiti e su come candidarsi.

Poste Italiane assume portalettere con diploma (luglio 2024)

L’azienda è alla ricerca di portalettere da assumere con contratto a tempo determinato (6 mesi) nelle seguenti città: Belluno, Bolzano, Padova, Pordenone, Rovigo, Gorizia, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza della Brianza, Novara, Pavia, Sondrio, Varese, Verbano Cusio Ossola, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini, Piacenza, Firenze, Prato, Siena, Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara.

Requisiti

Per candidarsi all’offerta di lavoro di Poste Italiane come portalettere, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma di scuola media superiore o diploma di laurea, anche triennale;

Patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali;

Conoscenza della lingua tedesca (per la provincia di Bolzano).

Non sono richieste conoscenze specialistiche. La Regione/Le Province di assegnazione sono individuate in base alle esigenze aziendali e i candidati possono indicare una sola area territoriale di esperienza.

Come candidarsi

La domanda per candidarsi va inviata alla sezione “Lavora con noi” di Poste Italiane entro il 28 luglio 2024. Maggiori informazioni sul processo di selezione e sulle procedure di assunzione in Poste negli articoli di QdS in basso. Solo i candidati ritenuti interessanti per l’azienda e le sue esigenze riceveranno una mail, primo passo del processo selettivo.

