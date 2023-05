Priolo, Urso: “Esempio di come si possono risolvere le crisi aziendali”

"Una delle industrie più grandi nel territorio siciliano rischiava di chiudere", ha detto il ministro

“Abbiamo dedicato una riunione che ha certificato come sia possibile risolvere le crisi industriali trasformandole in opportunità perchè l’Isab di Priolo è un caso emblematico. Una delle industrie più grandi nel territorio siciliano rischiava di chiudere per le inadempienze, che avrebbe dovuto provvedere in tempo per le sanzioni scattate il 5 dicembre”. Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso.

“Priolo è un modello di come si possono risolvere anche altre crisi industriali, con il coinvolgimento di tutti gli attori. Il governo lo ha fatto da subito con il decreto che ha dichiarato sito strategico nazionale Priolo’, aggiunge Urso.