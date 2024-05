Privatizzazione Poste Italiane, l’appello: “Scongiurare definitivamente quest’eventualità”

Le parole del Vice Presidente del Consiglio Comunale Pino Mancuso e del capogruppo della Democrazia Cristiana Domenico Bonanno

“L’ulteriore tranche di privatizzazione di Poste Italiane è un’eventualità attuale ma da scongiurare assolutamente” lo dichiarano il Vice Presidente del Consiglio Comunale Pino Mancuso ed il capogruppo della Democrazia Cristiana Domenico Bonanno, a margine di una partecipatissima assemblea sindacale organizzata da Cisl e Ugl.

“Al fianco dei lavoratori e dei sindacati: scongiurare il progetto”

“Da lavoratori postali, ma ancor prima da rappresentanti delle Istituzioni, sposiamo in pieno questa battaglia e saremo al fianco dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali con l’obiettivo di fermare questa privatizzazione che rappresenta una scelta scellerata contraria agli interessi dell’azienda ma anche a quelli dei cittadini per il ruolo sociale e di presenza sul territorio che l’azienda svolge. Chiederemo un impegno forte sul tema all’amministrazione e al Consiglio Comunale” concludono Mancuso e Bonanno “affinché si possa intervenire sul Governo nazionale per scongiurare definitivamente questo progetto di privatizzazione.”

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI