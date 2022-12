Programmi TV: anticipazioni di Che tempo che fa del 18 dicembre

Oggi, domenica 18 dicembre, su Rai Tre andrà in onda l’ultima puntata del 2022 di Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Per l’occasione, Fabio Fazio con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto avrà un parterre di ospiti d’eccellenza, come da qualche settimana accade. Le aspettative sono sempre quelle di garantire ai telespettatori intrattenimento, informazione, riflessione e leggerezza.

Gli ospiti della puntata di oggi

Roberto Bolle torna in trasmissione per parlare di “Danza con me”. L’evento è giunto alla sesta edizione e andrà in onda il 1° gennaio 2023. Un modo sia per presentare la nuova edizione ma anche per riflettere sulla situazione della danza in Italia dopo la Prima alla Scala. Non è escluso che Bolle svelerà i primi nomi che lo affiancheranno nello spettacolo di Capodanno su Rai Uno.

Rimanendo in ambito ospiti d’eccellenza, in studio con Fabio Fazio ci saranno Alessandro Borghi e Luca Marinelli. I due attori sono protagonisti de “Le otto montagne”, film che arriverà nelle sale dei cinema italiani il prossimo 22 dicembre. Diretti dai registi belgi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeesch, per i due attori è il secondo film insieme dopo “Non essere cattivo”. Il film, basato sull’omonimo libro di Paolo Cognetti vincitore del Premio Strega, ha conquistato il Premio della Giuria al 75° Festival di Cannes.

Sempre per quanto riguarda il cinema, saranno presenti Aldo, Giovanni e Giacomo che racconteranno la nuova avventura cinematografica ossia “Il grande giorno” di Massimo Venier disponibile al cinema dal 22 dicembre.

Tra ironia e progetti lavorativi, Enrico Brignano dialogherà con Fazio e presenterà lo spettacolo “Ma… diamoci del tu!” che toccherà l’apice nella serata del 31 dicembre a Roma.

Per trattate i temi legati all’attualità con dettagliati approfondimenti, interverranno: il giornalista Giampiero Mughini, Kyle Holen, Head of Development, Oncology and Therapeutics della farmaceutica Moderna, l’economista Tito Boeri, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, Ferruccio de Bortoli e la corrispondente RAI dall’Ucraina Stefania Battistini.

Nella seconda parte della trasmissione, invece, con Fabio Fazio siederanno al tavolo: Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Gli ospiti saranno: la Gialappa’s Band, Alexia, a pochi giorni dall’uscita della raccolta My XMas, l’astrologo Paolo Fox con le previsioni per il 2023, Simona Ventura, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.

È possibile vedere Che tempo che fa sia su Rai Tre sia in diretta streaming su RaiPlay.

Sandy Sciuto