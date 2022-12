Programmi TV, anticipazioni di Che tempo che fa del 4 dicembre

Oggi, domenica 4 dicembre, andrà in onda su Rai Tre dalle 20:00 una nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio.

Domenica 4 dicembre su Rai Tre a partire dalle ore 20:00 Fabio Fazio dà il benvenuto ai telespettatori in una nuova puntata di Che tempo che fa a fianco di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

Si preannuncia una puntata davvero molto interessante sia per i temi che verranno trattati sia per gli ospiti che si alterneranno sulla poltrona e al tavolo della seconda parte.

Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, converserà con il conduttore sui temi caldi della politica estera italiana come l’emergenza migranti, il conflitto russo – ucraino e il recente attentato all’ambasciata italiana ad Atene.

Rimanendo in ambito attualità, Fabio Fazio dialogherà con lo scrittore Paolo Giordano, in libreria con “Tasmania”, Giovanni Floris, il Direttore de La Stampa Massimo Giannini, la Vicedirettrice del Corriere della sera Fiorenza Sarzanini, il corrispondente RAI dall’Ucraina Giammarco Sicuro e Michele Serra. Per parlare delle ultime notizie sulla pandemia, sui vaccini e sull’andamento del virus sarà presente Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Fabio Fazio ospiterà Alberto Angela che il prossimo 13 dicembre arriverà in libreria con il terzo e ultimo volume della sua trilogia dedicata all’imperatore romano Nerone dal titolo “Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore”. L’occasione sarà ottima per parlare anche dello speciale “Stanotte a Milano”, il cui format è arrivato all’ottava edizione, che andrà in onda la sera di Natale su Rai Uno.

Attesa è la Gialappa’s Band che sarà stavolta non dietro ma sul palco a raccontarsi. Hanno scritto un libro sugli oltre 35 anni di carriera dal titolo “Mai dire Noi. Tutto quello che NON avreste voluto sapere”, una raccolta di aneddoti curiosi, retroscena e interviste ad alcuni dei comici con cui hanno diviso lo schermo nel corso degli anni.

Nella seconda parte in cui Fabio Fazio conduce seduto ad un tavolo con gli altri ospiti, sono confermati Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Tra gli ospiti, invece, ci saranno: Teo Teocoli; l’ex calciatore azzurro e allenatore Ciro Ferrara; Simona Ventura; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni. Torna al Tavolo anche la Gialappa’s Band.

Che tempo che fa è trasmesso da Rai Tre ma è disponibile in diretta streaming anche sulla piattaforma RaiPlay.

Sandy Sciuto