Programmi TV, anticipazioni di Che tempo che fa dell’11 dicembre

“Che tempo che fa” torna con una nuova puntata domenica 11 dicembre su Rai Tre a partire dalle ore 20:00.

Fabio Fazio con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto ha preparato un nuovo appuntamento per i telespettatori che non vedono l’ora di seguire approfondimenti, riflessioni e discussioni.

Per una puntata eccellente ci vogliono ospiti che lo siano altrettanto come accade da sempre in tutte le edizioni del programma.

Gli ospiti della puntata dell’11 dicembre

Per quanto riguarda la politica, in studio ci sarà Elly Schlein. La deputata ha annunciato qualche giorno fa la sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico nelle prossime primarie.

Rimanendo in ambito attualità e approfondimenti, Fabio Fazio dialogherà con Paolo Mieli, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’inviato di Avvenire Nello Scavo e Michele Serra.

Per approfondire il tema salute ci sarà il consueto spazio con Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, che analizzerà i numeri della pandemia e le ultime novità sugli effetti del coronavirus tra consigli e avvertimenti prenatalizi. Inoltre, sarà presente anche Alberto Villani, Direttore del Dipartimento Emergenza, Accettazione e Pediatria Generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il quale ricorderà che per tutto il weekend si possono acquistare le stelle di Natale dell’AIL.

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele presenteranno “Tre di troppo”, il film in cui i due attori sono protagonisti. Sarà un’intervista all’insegna del divertimento e dell’autoironia oltre che un’occasione ottima per parlare del film di cui Fabio De Luigi è co autore e regista.

Fazio ospiterà anche l’attore Teo Teocoli e il produttore musicale, compositore e arrangiatore Massimiliano Pani.

Per quanto riguarda la seconda parte di “Che tempo che fa” ossia il momento del c.d. Il tavolo, Fabio Fazio avrà attorno gli onnipresenti Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli. Gli ospiti, invece, saranno: Cristina D’Avena che canterà un medley di sue canzoni per celebrare i quarant’anni di carriera, Vincenzo Salemme, che dal 13 dicembre è al Teatro Manzoni di Milano con lo spettacolo “Napoletano? E famme ‘na pizza”, Stefano De Martino, in tv con la seconda edizione di Bar Stella su Rai2 e Matteo Santoro, giovane tuffatore vincitore di ben 3 Medaglie d’Oro agli ultimi Mondiali giovanili di Montréal. Infine, presenti anche: Simona Ventura, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.

È possibile vedere Che tempo che fa sia su Rai Tre sia in diretta streaming su RaiPlay. La piattaforma targata Rai dà la possibilità di recuperare le singole interviste e di prendere visione di alcune clip di momenti inediti.