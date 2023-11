“No al Ponte sullo Stretto”, attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico a Messina

Protesta degli attivisti di Ultima Generazione a Messina contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto: "Si sprecano 15 miliardi".

Hanno bloccato per diversi minuti il traffico di via Giuseppe Garibaldi a Messina gli attivisti di Ultima Generazione che hanno voluto aderire alla campagna “Fondo riparazione” promossa dallo stesso movimento.

In sei giovani, in totale, si sono seduti sull’asfalto della trafficava via peloritana esponendo due striscioni in segno di protesta. Gli attivisti hanno ribadito la loro opposizione alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, sottolineando invece la necessità di forti investimenti per opere differenti e la lotta contro il cambiamento climatico.

“Ponte opera inutile”

“Oggi eravamo a Messina. Chiediamo un Fondo Riparazione, non che i soldi siano buttati in opere inutili, come il Ponte di Messina, in cui verranno sprecati 15 miliardi di euro, in una Regione con mancanze strutturali forti”, si legge in un post pubblicato sui canali social di Ultima Generazione.

Tanti gli automobilisti che hanno dovuto fare i conti con il blocco stradale organizzato dagli attivisti. La protesta è iniziata alle ore 10.45 ed è terminata quasi un’ora dopo in coincidenza con l’arrivo delle forze dell’ordine.

Fonte foto: Facebook – Ultima Generazione – Fondo Riparazione