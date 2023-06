Psg, Neymar annuncia l’addio di Messi: “Buona fortuna per la tua nuova tappa”

Neymar saluta Messi sui social ed in pratica ufficializza la separazione tra il campione del mondo argentino ed il club francese

Leo Messi si allontana ormai definitivamente dal Paris Saint-Germain.

Dopo le dichiarazioni in conferenza stampa di Galtier, con il club francese che aveva poi corretto il tiro, oggi è arrivata una conferma ancor più autorevole, ovvero quella di Neymar, amico da sempre del fuoriclasse argentino.

Il saluto di Neymar a Messi sui social

Il campione brasiliano ha voluto salutare così attraverso un post sui social la “Pulce”.

“Fratello, non è andata come pensavamo, ma abbiamo provato di tutto. È stato un piacere condividere altri 2 anni con te. Buona fortuna per la tua nuova vita e che tu sia felice”

Da capire, a questo punto, che ne sarà del futuro di Messi: l’ipotesi romantico ritorno al Barcellona prende sempre più piede.