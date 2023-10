“Puliamo insieme il parco”, l’iniziativa a Gravina di Catania

Il 29 ottobre al parco comunale "Giovanni Falcone" l'iniziativa “Puliamo insieme il parco – Ogni azione può essere una buona occasione”.

ll Sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso e l’assessore all’Ambiente ed alla Raccolta differenziata Enzo Santoro informano la cittadinanza che domenica 29 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, al parco comunale “Giovanni Falcone sito a Fasano si svolgerà l’iniziativa “Puliamo insieme il parco – Ogni azione può essere una buona occasione”.

Nata da un’idea del giovane gravinese Andrea Ganà la giornata, che vedrà il patrocinio del Comune di Gravina oltre che il supporto della “Pro Loco” e della “Dusty”, si prefigge l’obiettivo di coinvolgere in prima persona quanti fra i cittadini intendano volontariamente collaborare a rendere più pulito un luogo appartenente al bene comune locale.

“Sarà un’occasione – dichiara il primo cittadino gravinese Massimiliano Giammusso – per pulire il parco” Falcone” ma anche per promuovere l’associazionismo e far conoscere le realtà associative e del volontariato locale presenti sul territorio, tutte insieme protagoniste contemporaneamente per un giorno”.

“Puliamo insieme il parco”: chi parteciperà all’iniziativa

Parteciperanno all’evento infatti: FasanoBau, la Misericordia di Gravina, la Croce Rossa sez Mascalucia Fratres donatori di sangue, il gruppo Scout Catania 1, il gruppo Masci Catania 1, l’Azione cattolica San Paolo, Fil rouge project, la Guardia siciliana ambientale, il Leo Club Catania Gioeni, il Lions club di Trecastagni, Luxurypet, Vom Goldenen Strand di Mascalucia, Antonio Licitra, l’Associazione cani salvataggio Rescue Dog, l’AIL di Catania, la Fondazione AIRC, la cooperativa sociale Amos, l’Associazione Nuova acropoli, l’Associazione di volontariato e Protezione civile “Aquile dell’Etna”, l’Associazione culturale “Gravina Arte” la Ecopa, associazione di volontariato protezione civile GIUSEPPE D’ARRIGO e Uici sez. Catania