Qatar 2022, Olanda-Qatar 2-0: “orange” a ottavi da primi girone

Decidono la partita i gol di Gakpo e De Jong. Gli 'orange' chiudono il girone al primo posto, i padroni di casa finiscono in ultima posizione

L’Olanda batte agevolmente il Qatar 2-0 con un gol per tempo e si qualifica agli ottavi di finale del mondiale come prima del girone A. La squadra di Van Gaal passa in vantaggio al 26′ con il terzo gol di Gakpo, capocannoniere del Mondiale, e raddoppia al 49′ con Frankie De Jong. Gli ‘orange’ troveranno agli ottavi la seconda classificata del girone B. Male i padroni di casa del Qatar, che chiudono con 0 punti alla prima apparizione in Coppa del Mondo.

La prima occasione del match è per i padroni di casa con Al Haydos che da fuori area prova a impegnare Noppert costringendolo alla parata a terra. Poi è Blind a suonare il primo squillo olandese, incontrando la parata di Barsham. Si vede anche Depay che prima ci prova in semirovesciata e poi ancora con un tiro murato che è il preludio al vantaggio. Gakpo viene servito centralmente da Klaassen, si infila tra le maglie del Qatar e conclude a fil di palo alla sinistra di Barsham.

L’Olanda rientra in campo con la voglia di chiudere in anticipo i giochi, e le bastano 4 minuti per trovare il gol del 2-0: tiro di Depay, Barsham respinge ma non trattiene e tap-in vincente di De Jong che deposita in rete con disinvoltura. La squadra di Van Gaal poi decide di mantenere il possesso palla lasciando ogni tanto anche l’iniziativa agli avversari L’Olanda andrebbe ancora in rete al 67′ con Berghuis appena entrato su assist dell’altra novità della ripresa, ovvero Janssen, ma un tocco di mano di Gakpo costringe l’arbitro Gassama a rivedere l’azione al Var e ad annullare il 3-0. Negli ultimi minuti non succede più nulla fino al triplice fischio dell’arbitro.