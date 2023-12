Qualità della vita, Siracusa quart’ultima in Italia

La provincia aretusea in fondo alla classifica annuale del “Sole 24 ore”. Le performance peggiori riguardano quattro macro categorie tematriche: ricchezza, affari e lavoro, ambiente e servizi

SIRACUSA – Siracusa è quart’ultima tra le province italiane per la qualità sulla vita. E’ quanto si desume dal rapporto curato dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” sulla “Qualità della Vita” nelle 107 provincie italiane.

L’indagine sul benessere delle nostre provincie, giunta alla 34° edizione, ha preso in esame ben 90 indicatori, per la gran parte aggiornati al 2023 in base agli ultimi dati disponibili, divisi in 6 macro categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori): “ricchezza e consumi”, “affari e lavoro”, “ambiente e servizi”, “giustizia e sicurezza”, “cultura e tempo libero”, “demografia, società e salute”.

Qualità della vita, al primo posto la città di Udine

Gli indicatori, tutti certificati, sono stati rilasciati da fonti ufficiali ed istituti di ricerca. Quest’anno si piazza al primo posto in classifica la provincia di Udine seguita da Bologna e Trento. La classifica rimarca il netto divario tra le province settentrionali e quelle meridionali della penisola. Analizzando la graduatoria generale notiamo che la provincia di Siracusa si piazza quart’ultima, al 104° posto (415,40 punti), arretrando di ben 14 posizioni rispetto allo scorso anno quando si era classificata al 90°. Peggio hanno fatto solo Napoli, Caltanissetta e Foggia.

Siracusa penultima in Sicilia

Tra le provincie siciliane quella di Siracusa è penultima all’8° posto e precede soltanto quella di Caltanissetta. Le stanno davanti Ragusa 86°, Messina 89°, Enna 90°, Catania 92°, Agrigento 94°, Palermo 95° e Trapani 99°. Prendendo in esame le singole macro categorie tematiche possiamo notare che Siracusa è 98° per “Ricchezza e consumi” con un punteggio di 400,3 (91° nel 2022). Crolla al 106° per “Affari e lavoro” con 311,78 punti (49° nel 2022). Si piazza al 106° posto per “Ambiente e servizi” con il punteggio di 294,62 (106° anche nel 2022). Per “Giustizia e sicurezza” è 75° con 683,45 punti (72° nel 2022). Per quanto riguarda “Demografia e società” si classifica all’ 84° posto con 485,84 punti (78° nel 2022). Infine, Siracusa è al 74° posto per “Cultura e tempo libero” con il punteggio di 316,67 (79° nel 2022). La performance migliore la provincia aretusea la ottiene con il 2° posto per la “Quota di export sul Pil” (Rapporto % tra esportazioni di beni verso l’estero e valore aggiunto) con 151,1 punti. Il peggior risultato è il 107° ed ultimo posto per le imprese in fallimento.

La provincia aretusea è per famiglie con Isee basso al 99° posto, 102° per beneficiari di reddito di cittadinanza, 41° per canoni medi di locazione, 94° per riqualificazione energetiche. Per startup innovative è 91°, 41° per imprenditoria giovanile, 97° per tasso di occupazione, 106° per giovani che non lavorano e non studiano, 107° per gender pay gap (il divario retributivo tra lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato).

Per Indice di criminalità – totale dei delitti denunciati la provincia di Siracusa è 83°, quota cause pendenti ultratriennali 85°, 106° per speranza di vita alla nascita, 82° per saldo migratorio, 90° per immigrati regolari residenti, 97° per numero di laureati, 96° per ecosistema urbano, 78° per progetti Pnrr, 93° per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, 71° per amministrazioni digitali, 88° per offerta culturale, 93° per indice di lettura, 24° per patrimonio museale.