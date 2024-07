Quarto appuntamento col Mythos Troina Festival

La nuova edizione della rassegna teatrale organizzata da Comune e Regione avrà inizio il 5 luglio con “Le Troiane” di Euripide. Un calendario con eventi in programma fino al 10 agosto

TROINA (EN) – Al via la quarta edizione del Mythos Troina Festival, la rassegna teatrale sul mito classico e contemporaneo organizzata dall’Amministrazione comunale, con il contributo dell’assessorato al Turismo, sport e spettacolo della Regione Sicilia e il patrocinio dell’Inda – Istituto nazionale del dramma antico.

Il prestigioso cartellone, che prevede oltre un mese di eventi fino al 10 agosto, è stato firmato dal direttore artistico Luigi Tabita, al suo primo anno alla guida del festival.

Le Troiane inaugurerà il Mythos Troina Festival

Lo spettacolo che venerdì 5 luglio alle 20 inaugurerà il Mythos Troina Festival, andando in scena nell’Anfiteatro della Radura – Villaggio Cristo Redentore, sarà “Le Troiane” (in guerra per un fantasma), del regista Carlo Cerciello e con protagonista Imma Villa nel ruolo di Ecuba. Insieme a lei ci saranno sul palco le attrici Mariachiara Falcone, Cecilia Lupoli e Serena Mazzei.

Spiega il regista Cerciello: “Con la tragedia del 415 a.C. Euripide denuncia la disumanità e l’ingiustizia della guerra, inviando un messaggio in bottiglia ai posteri, perché essi non ricommettano gli stessi terribili errori del passato”.

Poi aggiunge Cerciello: “Quel messaggio, purtroppo, per noi contemporanei è solo carta straccia e oggi, quel testo in cui Euripide denunciava la disumanità e l’ingiustizia della guerra, è poco più che una favoletta, la cui morale sfiora appena le nostre narcotizzate coscienze e svanisce nel nulla”.

“I frullatori mediatici – conclude il regista – sono fatti apposta per triturare il tragico, riducendolo a una pilotabile controversia tra ragione e torto, che si risolve sempre a favore del più forte in campo”.

Il secondo appuntamento del Mythos Troina Festival è in programma venerdì 12 luglio con Monica Guerritore, che sarà protagonista di Amore e Psiche.