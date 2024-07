Quasi pronta la nuova emeroteca di Caltanissetta

In dirittura d’arrivo gli interventi sull’ex scuola Luigi Monaco, che diventerà sede decentrata della biblioteca Scarabelli. L’importo messo a disposizione per i lavori è stato di 327 mila euro

CALTANISSETTA – In dirittura d’arrivo i lavori dell’ex scuola Luigi Monaco che diventerà sede decentrata della biblioteca Scarabelli per ospitare l’emeroteca, ovvero la raccolta di giornali e periodici messi a disposizione della comunità.

Il progetto è stato finanziato per un importo complessivo di 327 mila euro con fondi del Pnrr nella misura riguardante gli investimenti di rigenerazione urbana volti a ridurre fenomeni di emarginazione e degrado sociale.

L’edificio da alcuni mesi è interessato dai lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione del piano terra dell’edificio, motivo per il quale nei giorni scorsi è stata richiesta un’ulteriore chiusura al transito veicolare della via Berengario Gaetani per motivi di sicurezza carico e scarico merci al fine di eseguire le lavorazioni.

La sospensione della circolazione veicolare riguarda tutti i mezzi eccetto i veicoli di residenti per esigenze di breve durata, qualora compatibile con l’area di cantiere.

I lavori hanno riguardato in particolare il consolidamento dei solai che erano pericolanti, la rimozione e sostituzione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, mediante rimozione e collocazione di nuovi pluviali; il rifacimento degli intonaci esterni; la rimozione e collocazione degli infissi esterni ed interni; lo smontaggio e la riparazione del portone d’ingresso al piano terra, la messa in sicurezza della copertura mediante la demolizione di pilastrini, il rifacimento del massetto della terrazza di copertura e del tetto.

E ancora: la rimozione delle opere in ferro, la collocazione di una scala a chiocciola in ferro per l’accesso alla terrazza e di una ringhiera parapetto a protezione della stessa; l’impermeabilizzazione della copertura; il rifacimento degli intonaci interni; il rifacimento dell’impianto elettrico, idrico e termico; la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

L’Amministrazione comunale sta anche progettando un altro intervento di finitura dei due piani sovrastanti dell’edificio dell’ex scuola Luigi Monaco, 350 mq in totale, per metterli a disposizione dell’Università.

“L’intento – come sottolineato dall’Amministrazione comunale – è quello di unire la cultura alla rivalorizzazione del centro storico permettendo ai giovani di riviverlo e apprezzarlo”.