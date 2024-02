La raccolta fondi per Filippo Mosca: richiesta di aiuto della madre per sostenere le spese legali

Dopo aver speso più di 30mila euro, la famiglia del giovane nisseno lancia un ulteriore appello.

“Giustizia per Filippo Mosca” è l’appello che la sorella Claudia ha lanciato sulla piattaforma gofundme.com per una raccolta fondi da destinare alle spese legali diventate ormai insostenibili.

La raccolta fondi per affrontare le spese legali

“Abbiamo un avvocato romeno che segue Filippo – spiega la madre Ornella Matraxia -. Le spese legali, già affrontate, ammontano a più di 30mila euro, ma la strada è lunga ed in salita e le nostre risorse sono esaurite. Tra parcelle legali e viaggi ogni mese, da maggio, per andare a trovare mio figlio, che si trova in una situazione di profonda prostrazione, non reggiamo più. A quanti ci vogliono bene e a quanti hanno preso a cuore il caso di Filippo chiediamo sostegno per aiutarci a tirarlo fuori da quel carcere ed assicurargli un giudizio imparziale”.

La madre chiede, dunque, a gran voce un aiuto per sostenere le spese legali e lo fa insieme alla figlia grazie ad una raccolta fondi per Filippo Mosca.

L’accusa a Filippo Mosca

Dal 3 maggio 2023, il ventinovenne di Caltanissetta, si trova detenuto, in attesa di giudizio definitivo, nel carcere di Poarta Alba, a Costanza, in Romania, “in condizioni disumane”, come da settimane denuncia la madre. Mosca è accusato di traffico internazionale e nazionale di stupefacenti, ma si è sempre proclamato innocente rifiutando il patteggiamento. Lo scorso dicembre è stato condannato, in primo grado, a 8 anni e 3 mesi.

L’appello della madre

“Una condanna ingiusta”, secondo la famiglia, “priva di evidenze, basata su menzogne, interpretazioni, trascrizioni e traduzioni errate”. Sei giorni fa i giudici romeni hanno respinto la richiesta di proseguire la pena agli arresti domiciliari. “Ce lo aspettavamo, ma attendiamo le motivazioni – dice la madre -. I giudici hanno confermato altri 60 giorni di carcere”.

Nel frattempo, mamma Ornella, in questi giorni a Caltanissetta, ha consultato altri avvocati per un parere giuridico. “Purtroppo, non mi hanno dato buone notizie – sottolinea – non ci sono speranze perché al 95% confermeranno la sentenza di primo grado. I giudici d’appello, fissato per il 7 marzo, saranno gli stessi del primo grado. Faccio appello ai ministri Tajani e Nordio affinché intervengano, con un pool di legali italiani, per analizzare le carte processuali e per capire se l’operato dei giudici romeni è stato corretto”.