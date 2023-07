A Ragusa occhi puntati sulle risorse del Pnrr

L’Amministrazione ha deciso di dedicare un’intera sezione del sito web del Comune al monitoraggio degli interventi in corso e da realizzare. E il sindaco promette: “Neanche un euro verrà perso”

RAGUSA – L’Amministrazione comunale di Ragusa è al lavoro per sfruttare al meglio le risorse offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, lo strumento del programma Next Generation Eu, che prevede una serie di investimenti per la realizzazione di importanti infrastrutture.

A tal proposito, è “nata” un’apposita sezione sul sito ufficiale del Comune per far conoscere le opportunità offerte dal Piano alla città Iblea e per seguire con attenzione l’andamento dei lavori finanziati e di prossima realizzazione.

“La crisi dovuta alla pandemia – afferma il sindaco Peppe Cassì – si trasforma in opportunità sfruttando le risorse del Pnrr. Un principio che Ragusa ha ben chiaro: la città ha colto tutte le occasioni di finanziamento possibili e oggi sta cambiando con interventi strutturali di grande rilievo. È opportuno, quindi, che i cittadini siano pienamente consapevoli di come questo cambiamento stia prendendo forma, con quali azioni, in che tempi e per quali importi. Per questo è stata realizzata sul sito comunale una sezione dedicata al Pnrr, con le schede dei singoli progetti continuamente aggiornate. Tutti potranno seguire l’andamento dei lavori”.

“Grazie al Pnrr – continua il sindaco – Ragusa ha intercettato oltre 46 milioni di euro di finanziamenti rispettando gli iter e le stringenti scadenze imposte dall’Europa: neanche un euro verrà perso o dovrà essere restituito”.

La sezione, inserita sul suto web comunale, si articola in quattro macro aree: la prima dedicata a scoprire cos’è il Pnrr, la seconda riguarda le missioni e le componenti del Piano, la terza è dedicata alla risorse destinate a Ragusa e infine la quarta sezione è relativa all’andamento dei progetti in fase di realizzazione.

Il capoluogo ibleo, nel dettaglio, ha già visti finanziati 8 progetti per la Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo” di cui due progetti destinati alla cultura e ben 6 alla digitalizzazione del territorio. La Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” vede 12 progetti; la Missione 4 “Istruzione e ricerca” 4 progetti in particolare per opere di edilizia scolastica e infine per la Missione 5 ben 12 progetti di cui 5 per opere pubbliche e 7 per i servizi sociali.

“Si tratta di un’azione strategica di indubbio valore, per la quale abbiamo messo in piedi una task force dedicata – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida – una trasformazione che merita di essere conosciuta, compresa, approfondita. Siamo di fronte, infatti, a un’attività tutt’altro che banale, se consideriamo che il 62% dei Comuni meridionali ha giudicato ‘complessa’ la partecipazione ai bandi del Pnrr. La nostra città si conferma come una delle migliori stazioni appaltanti del Sud Italia. Così da noi, solo per fare alcuni esempi, le opportunità del Pnrr si stanno già trasformando in nuovi asili e scuole, in mense scolastiche, in strutture sportive indoor, in complessi sportivi e monumentali riqualificati, per fare della Vallata un Parco Urbano e del Foro Boario un autentico polo per ogni genere di eventi”.