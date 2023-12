Rapina in banca con 7 ostaggi: rubati 160mila euro

Una violenta rapina, per mano di 3 malviventi, è stata perpetrata questa mattina. La banda ha colpito la filiale di Banco Bpm.

Una violenta rapina, per mano di 3 malviventi, è stata perpetrata questa mattina intorno alle 9:30. La banda ha colpito la filiale di Banco Bpm di piazza Salgari nel quartiere Calvairate di Milano. Sono stati presi in ostaggio 7 dipendenti. I criminali sono scappati con circa 160mila euro in contanti.

Come si sono introdotti

I ladri sarebbero entrati nella struttura passando da un buco realizzato da loro stessi tramite la parete della pizzeria adiacente, Domino’s Pizza, chiusa definitivamente da parecchio. I soggetti presenti nel momento della rapina sarebbero stati immobilizzati con delle fascette da elettricista. I furfanti hanno dichiarato ai malcapitati di essere armati tuttavia pare che non siano stati visti coltelli o pistole. Sono stati lasciati liberi 2 dipendenti per il tempo necessario al fine di avere in consegna i soldi contenuti nelle casse. L’allarme non sarebbe scattato prima delle 10 ma ormai il colpo era stato commesso. I clienti della banca, dopo essersi liberati, hanno chiamato i soccorsi. I criminali sono stati descritti come italiani di origini campane oppure siciliane. I volti erano parzialmente coperti. Sono in atto le dovute indagini per scoprire l’identità dei responsabili.