Reddito Alimentare, parte la sperimentazione (anche in Sicilia): ecco in quali Comuni

Al via la sperimentazione del Reddito Alimentare. Ecco l'elenco dei Comuni dove verrà attuata la misura e in cosa consiste.

C’è anche il Reddito Alimentare tra i numerosi bonus che sono stati disponibili per l’anno 2023 da parte del Governo. Si tratta di una “new entry” che vede il proprio debutto in queste settimane, dopo l’inclusione della misura all’interno della Manovra 2023 approvata lo scorso dicembre dal Parlamento.

L’introduzione del sostegno è avvenuta grazie all’emendamento presentato dal Partito Democratico e promosso dal deputato e capogruppo Dem in Commissione Affari Sociali Marco Furfaro.

Reddito Alimentare, firmato il decreto attuativo

Per diverse settimane il Reddito Alimentare è rimasto “sospeso” a causa dell’assenza del decreto attuativo, documento che è stato firmato ufficialmente il 26 maggio scorso dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La misura è rivolta a tutti quei cittadini che si trovano in situazione di povertà assoluta e per combattere lo spreco di cibo.

Reddito Alimentare, come funziona

Essa prevede la distribuzione gratuita ai soggetti interessati – anche tramite gli enti del Terzo Settore – di pacchi alimentari realizzati con i prodotti invenduti dei negozi della distribuzione alimentare, poiché non idonei alla vendita. Il Ministero, sul proprio sito ufficiale pone l’esempio di prodotti che sono rimasti sugli scaffali a causa di confezioni rovinate o perché vicini alla data di scadenza.

Il decreto del Reddito Alimentare, così come sottolineato dal Ministero, è stato redatto a seguito di incontri che sono avvenuti con le parti istituzionali coinvolte (prevalentemente Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AGEA e ANCI) e con il partenariato (Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare e Organizzazioni partner nazionali del programma FEAD).

Reddito Alimentare, dove sarà attuato

Ma come verrà promosso il Reddito Alimentare nel Paese? Il decreto prevede una sperimentazione di 3 ani in alcuni Comuni capoluogo delle Città metropolitane che sono stati individuati a seguito dell’accordo raggiunta in sede di Conferenza unificata.

Così come determinato dalla riforma della legge 7 aprile 2014 n.56, denominata legge Del Rio, le Città metropolitane hanno sostituito le province di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino e Venezia.

A queste vanno aggiunte le Città metropolitane che sono state istituite con le leggi delle Regioni a Statuto Speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo e Sassari. Successivamente, negli anni a venire, la distribuzione dei pacchi alimentari potrebbe essere estesa anche a Comuni più piccoli.

Il ministero, inoltre, sottolinea che a breve sarà diffuso “un avviso pubblico non competitivo, a cura della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, utile alla presentazione dei progetti da parte dei suddetti comuni e alla definizione delle caratteristiche di sviluppo della applicazione funzionale al tracciamento dei beni“.

