Reddito di libertà donne 2024, bonus e incentivo sull’assunzione

Possibilità per le donne disoccupate vittime di violenza. Pubblicate le istruzioni per i datori di lavoro che assumono per Reddito di libertà.

Possibilità per le donne disoccupate vittime di violenza. L’Inps ha pubblicato le istruzioni per i datori di lavoro che assumono le beneficiarie del cosiddetto Reddito di libertà. La misura è stata istituita dall’articolo 105 bis del decreto legge n. 34 del 2020 (convertito con legge n. 77/2020) e disciplinata dal Dpcm del 17 dicembre 2020. È valido sostegno per le persone che devono subire violenze e hanno la possibilità di rifarsi una vita. Il vantaggio è molto consistente: la legge di Bilancio 2024 ha riconosciuto l’esonero del versamento dei contributi previdenziali con l’esclusione dei premi e contributi all’Inail nella misura del 100% però entro un limite di 8.000 euro l’anno. È compatibile pure con altre misure di sostegno al reddito: Assegno di inclusione, l’indennità di disoccupazione Naspi o la Cassa integrazione.

Come funziona il Reddito di libertà?

Le modalità per richiedere Reddito di libertà nel 2024 non sono ancora state definite ma al momento si può fare riferimento alla circolare Inps n. 166 del 2021. La misura è finanziata dal “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”. Le destinatarie hanno un contributo economico pari a un massimo di 400 euro in un’unica soluzione per un massimo di 12 mensilità. Il contributo (massimo 4.800 euro) serve per le spese relative ad assicurare l’autonomia abitativa, per riacquistare l’autonomia personale e per il sostegno del percorso scolastico e formativo dei figli minori. Inoltre per tutte le assunzioni che vengono effettuate nel 2024 beneficiano pure i datori di lavoro che offrono un’opportunità a una donna che ha terminato il periodo previsto per il Reddito di libertà percepito nel 2023.

Nello specifico è destinato alle donne che versano in condizione di maggiore vulnerabilità per favorire, tramite il raggiungimento dell’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione. Possono accedere le vittime, con figli e senza, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali per i percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Sono ammesse italiane, le comunitarie e le straniere (solamente con regolare permesso di soggiorno).

Altri requisiti per accedere

Le donne possono accedere a patto di aver rilasciato l’apposita dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro convalidata dal centro per l’impiego. Dunque i datori di lavoro possono assumerle e sono possibili diverse combinazioni in base al rapporto di lavoro. Innanzitutto l’incentivo si applica pure nel caso in cui c’è un orario di lavoro part-time nonché per le assunzioni in cooperativa o con contratto di somministrazione. Di seguito alcuni casi: a tempo indeterminato (l’esonero spetta per 24 mesi), a tempo determinato (esonero per la durata del rapporto di lavoro ma ad ogni modo entro 12 mesi), per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine per una durata di 18 mesi a partire dalla data di assunzione a tempo determinato.