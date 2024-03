Abruzzo, Schifani si congratula con Marsilio: “Confermato il buon governo del centrodestra”

Una vittoria importante per il centrodestra in Abruzzo: il commento del presidente della Regione Siciliana.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani si congratula con Marco Marsilio, eletto per la seconda volta governatore della Regione Abruzzo.

Una vittoria importante per il centrodestra, soprattutto dopo il risultato elettorale a favore del centrosinistra in Sardegna.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Marsilio bis in Abruzzo, le congratulazioni di Schifani

“Le elezioni in Abruzzo confermano il modello di buona amministrazione che il centrodestra è capace di esprimere sia a livello nazionale sia regionale. Complimenti a Marco Marsilio per il grande risultato ottenuto e per il lavoro compiuto in questi anni, insieme alla squadra che lo ha affiancato di cui Forza Italia si è dimostrata componente decisiva e irrinunciabile. Superando il 13%, ci confermiamo un partito radicato, con una prospettiva solida e tante potenzialità sia di consenso che di progettualità politica; quella progettualità indicata con chiarezza dal segretario nazionale Antonio Tajani“.

Sono queste le parole del presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani.

Il commento sul “campo largo” del centrosinistra

Il presidente della Regione Siciliana aggiunge: “Tutto il centrodestra, anche a livello nazionale, a partire dalla premier Giorgia Meloni, esce rafforzato da questa competizione. Al contrario, si certifica il fallimento del ‘campo largo’ di centrosinistra, sommatoria di sigle incompatibili assemblate per la ricerca del potere. Già l’esperienza dell’Unione di Prodi avrebbe dovuto insegnare qualcosa, ma evidentemente nell’area progressista non esiste memoria storica”.

Immagine di repertorio