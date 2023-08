Regione, cantieri di lavoro: riaperti termini per i Comuni

Aperta una nuova finestra temporale per presentare le domande per nuovi Cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Siciliana

Aperta una nuova finestra temporale per presentare le domande per nuovi Cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Siciliana. I Comuni, con popolazione fino a 150mila abitanti, possono partecipare all’Avviso pubblico entro il 15 settembre prossimo. Si tratta di una misura di politica attiva, rivolta agli enti pubblici, per iniziative di carattere temporaneo e straordinario, che prevedono l’inserimento di persone disoccupate in attività di servizio pubblico.

Albano: “Boccata d’ossigeno per molti Comuni”

“Questa seconda tranche – dice l’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano – può rappresentare una boccata d’ossigeno per molti Comuni e, conseguentemente, per le persone senza lavoro. In questo particolare momento storico, l’assessorato sta mettendo in campo tutte le azioni possibili a sostegno di quella parte della popolazione che si trova in condizioni di difficoltà economiche”.

In questa nuova finestra, avranno priorità le istanze presentate da quei Comuni che abbiano completato i Cantieri di lavoro già finanziati e che abbiano implementato il sistema informativo Caronte con i dati relativi agli stessi. Le modalità per presentare le manifestazioni di interesse e richiedere i finanziamenti sono illustrate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.