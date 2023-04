Regione, Schifani torna all’attacco: “Caro-voli scandaloso, Ita responsabile”

Renato Schifani torna a parlare dell'esorbitante costo dei biglietti aerei che costringono i siciliani a non viaggiare da o per la Sicilia

Il presidente della Regione, Renato Schifani, torna all’attacco sulla questione caro-voli.

Il governatore, infatti, ospite di “Timeline” su Skytg24, non ha risparmiato frecciate ancora una volta alla compagnia Ita, ritenuta tra le responsabili principali del vertiginoso aumento dei prezzi dei biglietti aerei che hanno costretto e costringono migliaia di siciliani a non imbarcarsi da e per l’isola.

“Da mesi portiamo avanti una battaglia sul caro voli. Un fatto scandaloso. Esiste un cartello sostanziale, un accordo riservato, fra Ita, compagnia pubblica, e Ryanair per non farsi concorrenza – le parole di Schifani – Lo abbiamo denunciato all’Antitrust, abbiamo lavorato per fare in modo che un terzo vettore, che partirà a fine giugno, possa venire in Sicilia rompendo questo cartello, abbiamo denunciato alla procura di Roma il comportamento anomalo di Ita per abuso di posizione.

Schifani: “Dal 1 giugno confidiamo nel calo dei prezzi dei biglietti”

Il presidente della Regione ha auspicato, infine, un calo dei prezzi dei biglietti a partire da giugno grazie all’arrivo di un terzo vettore.

“Continueremo a fare tutto questo perché il nostro dovere è tutelare i siciliani e il turismo. Non era mai successo una cosa simile, nemmeno Alitalia, seppur con le sue difficoltà, si era mai resa protagonista di queste azioni. Ita, a capitale pubblico, si è assunta questa responsabilità. Confido, che dal 1 giugno, grazie al terzo vettore, ci sia una tendenza ad abbassare i prezzi”.