Rimini, mistero su uomo e donna trovati morti in casa

A Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, due cadaveri sono stati rinvenuti in via Rossini.

Le circostanze sono ancora tutte da chiarire, con gli inquirenti a lavoro per ricostruirne la dinamica tutt’ora misteriosa.

Le prime ipotesi degli inquirenti

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un uomo e di una donna, di una certa età, e non coniugi.

Da una prima ipotesi, sembrerebbe che l’uomo abbia sparato con una pistola alla donna e poi abbia potuto rivolgersi l’arma contro di sé togliendosi la vita.

Al momento, però, non è possibile definire con certezza quanto accaduto.