Rissa fuori da scuola, accoltellato in pieno petto: 15enne è gravissimo

Drammatica rissa all'esterno di una scuola superiore: un 15enne ha ricevuto una coltellata al petto ed è in fin di vita

Dramma a Capoterra, nell’hinterland di Cagliari. Uno studente di 15 anni infatti, è stato accoltellato in pieno petto da un 14enne all’uscita della scuola, l’istituto superiore Sergio Atzeni. Il ragazzino è stato trasportato in gravissime condizioni in elicottero all’ospedale Brotzu del capoluogo sardo. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri. Al momento sono sconosciute le ragioni dell’accoltellamento.

