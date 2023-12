La rivoluzione del trasporto pubblico locale nisseno

Mezzi elettrici e un servizio maggiormente digitalizzato per avvicinare sempre di più l’offerta locale a un livello europeo. La soddisfazione dell’Amministrazione Gambino: “In questo modo la città fa un grande passo in avanti”

CALTANISSETTA – Rinnovate le flotte del trasporto pubblico urbano. Nei gironi scorsi sono arrivati i cinque nuovi autobus a basso impatto ambientale grazie ai fondi previsti nel Po Fesr 2014-2020 dell’Agenda urbana, polo urbano cento Sicilia di cui fanno parte Enna e Caltanissetta. La somma assegnata per l’acquisto dei nuovi mezzi è stata di 1.491.030,88 euro di cui 715.629,54 per due elettrici e 775.401,34 euro per tre a diesel Eco 6.

“Caltanissetta – ha dichiarato il sindaco Roberto Gambino – fa un grande passo avanti. La nostra città è l’unica in Sicilia e una delle pochissime in Italia a essersi munita di un sistema integrato e gestito da intelligenza artificiale per il trasporto pubblico che da oggi avrà anche nuovissimi pullman elettrici”.

“Un lavoro durato anni – ha aggiunto il primo cittadino – rallentato da mille passaggi burocratici e che ha richiesto lo sforzo congiunto di assessori e dirigenti comunali, ditte private, università e cittadini. Un progetto che marcia verso una direzione chiarissima: invogliare i cittadini all’utilizzo di una mobilità sostenibile, efficiente e puntuale. Un grandissimo ringraziamento agli assessori Garozzo, La Mensa e Rando, all’ingegnere Dell’Utri per l’estenuante e preciso lavoro svolto dagli uffici, al comandante della Polizia Municipale Diego Peruga, all’Università di Palermo e di Messina e alle realtà imprenditoriali che hanno sostenuto e sosterranno questo progetto”.

Un nuovo modo di utilizzare i mezzi pubblici grazie anche all’app che consentirà di prenotare la propria corsa, visionare gli orari di partenza e di arrivo grazie ai sistemi di geo localizzazione del mezzo e gestire i posti auto dei maggiori parcheggi cittadini. “L’applicazione – ha affermato l’assessore alla Mobilità Ettore Garozzo – e i due bus urbani elettrici, unitamente a tutte le altre attività che metteremo in campo, daranno modo di migliorare la mobilità in città e fare usare ai nisseni i bus per diminuire il numero esagerato di veicoli che oggi si muovono per le strade cittadine”.

“La domanda potenziale di trasporto pubblico locale – ha dichiarato l’assessore alla Transizione digitale Giuseppe La Mensa – esiste anche qui da noi. In molti hanno scaricato nelle ultime ore l’app, certo per tanti sarà solo curiosità ma è così che si comincia a cambiare le abitudini. E noi non stiamo pensando di cambiare tutto dall’oggi al domani ma di accelerare sì”.

Il servizio, come precisato dall’assessore La Mensa, non presenta ancora tutte le funzionalità previste: acquistare i biglietti in app o con carta a bordo, in formato digitale, per esempio, sarà possibile da febbraio 2024; da gennaio saranno installati in diverse fermate i display con le info sui tempi di arrivo, in real time; ulteriori opzioni saranno poi implementate con Google Maps.

I nuovi autobus hanno anche dei dispositivi per il conteggio dei passeggeri in entrata e in uscita, un’apparecchiatura elettronica per la validazione dei biglietti, sono dotati di aria condizionata e di un sistema di videosorveglianza per migliorare le condizioni di sicurezza dei conducenti e dei passeggeri. Prevista anche una pedana manuale per l’entrata e l’uscita dei diversamente abili.