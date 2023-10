Rifiuti e sterpaglie in fiamme in una piazzola di sosta della SS284 in direzione Adrano. I Vigili del Fuoco hanno domato l'incendio.

Rifiuti e sterpaglie in fiamme in una piazzola di sosta della Strada Statale 284 in direzione Adrano. Il rogo è divampato nella zona all’altezza dell’uscita stadio provenendo da Catania. I Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio che fortunatamente non si è propagato. I disagi alla circolazione veicolare dunque sono stati contenuti.