Rottamazione, il 31 ottobre la scadenza della prima rata: come effettuare il pagamento

Rottamazione, martedì 31 ottobre scade il pagamento della prima o unica rata delle cartelle. Ecco le modalità.

Scade oggi, martedì 31 ottobre, il termine previsto per il pagamento della prima o unica rata della Definizione agevolata delle cartelle, così come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023.

Attraverso una nota diffusa in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate, viene ricordato che il pagamento deve essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute. Si tratta della lettera che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato a circa 3 milioni di contribuenti che avevano fatto richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2023.

Rottamazione, scadenze e pagamenti

Il cittadino ha una proroga di ulteriori 5 giorni per provvedere al pagamento. Per quanto concerne la data del 31 ottobre, quindi, sarà possibile provvedere al saldo della somma entro il 6 novembre 2023, poiché il 5 novembre è festivo.

Chi opterà per due rate di pari importo, dovrà pagare il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024. Nel momento in cui il contribuente non dovesse procedere al pagamento, il beneficio della definizione agevolata verrà meno e gli importi già corrisposti verranno indicati come titolo di acconto sulle somme dovute.

Come pagare

Il pagamento può avvenire attraverso banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale dedicato e con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa.

Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione dove l’accesso è consentito esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Sportello territoriale” oppure tramite il contact center al numero 06.0101.