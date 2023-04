Rottweiler scatenato: donna 53enne muore sbranata

Non è ancora chiaro cosa sia successo: al momento si sa solo che la donna è stata sopraffatta dal cane, che l’ha ferita a braccia, petto, testa e gambe

Non ce l’ha fatta Patrizia La Marca, la donna di 53 anni sbranata nel pomeriggio da un cane rottweiler, in strada Fullavin, a Soldano.

Si sono purtroppo rivelati inutili i tentativi di soccorrere la cinquantenne, che era andata a dar da mangiare al cane del fratello: un gesto che aveva già fatto nei giorni precedenti, da quando il fratello e la cognata erano partiti per qualche giorno di vacanza.

Ferite troppo gravi

Non è ancora chiaro cosa sia successo: al momento si sa solo che la donna è stata sopraffatta dal cane, che l’ha ferita a braccia, petto, testa e gambe. Quando i soccorsi, allertati dai vicini che hanno sentito le urla della donna, sono arrivati sul posto, l’hanno trovata in una pozza di sangue. «Aiutatemi, ho paura di morire», ha detto ai soccorritori, prima di entrare in uno stato di semi-coscienza. Solo all’arrivo dei carabinieri, che hanno sparato all’animale, ferendolo per evitare che aggredisse anche loro, vigili del fuoco e personale sanitario hanno potuto avvicinarsi alla donna. La situazione è apparsa subito gravissima. Trasportata in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, la 53enne è spirata poco dopo.