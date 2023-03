Rubano in un ufficio postale del Catanese con un escavatore: colpo a segno nella notte

I malviventi non sono stati ancora identificati

Furto nella notte in un ufficio postale di Valverde, in via Vincenzo Bellini, nel Catanese.

I malviventi, stando a quanto appreso, avrebbero utilizzato un escavatore, riuscendo così a scassinare l’ingresso della struttura e incassare la refurtiva.

Già nel 2017 un furto simile sempre a Valverde

Già nel 2017, sempre con la stessa tecnica, lo stesso ufficio postale era stato violato.

Sconosciute, al momento, le identità degli autori del reato: l’area teatro dell’accaduto è stata transennata, con i carabinieri tempestivamente intervenuti sul posto ad effettuare i primi rilievi utili per risalire all’identificazione dei responsabili.

(Foto: Giovanni Saeli)