Rubava moto dal parcheggio dell’ospedale: preso ladro seriale

Un uomo di 58 anni aveva compiuto numerosi furti all'interno dell'area di sosta del policlinico "Umberto I" di Roma

Furti continui di motocicli dai parcheggi interni del Policlinico Umberto I di Roma. L’autore un uomo di 58 anni, che è stato infine preso e denunciato dalla Polizia di Stato. Per i colpi utilizzava il solito modus operandi: arrivava all’interno del parcheggio del Policlinico a bordo di uno scooter già precedentemente rubato e lo parcheggiava. Poi passava in rassegna i motocicli parcheggiati in quelle ore e dopo aver fatto la sua scelta fuggiva via a bordo del nuovo mezzo rubato. In seguito tornava a recuperare la moto con cui era arrivato.

L’uomo è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza

Dopo diverse denunce presentate dalle vittime, sono scattate le indagini da parte dei commissariati Porta Pia e Università degli Studi che hanno lavorato in sinergia. L’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presso l’ospedale e i servizi di appostamento hanno permesso di risalire all’autore, risultato un uomo italiano di 58 anni. Quando è stato bloccato dagli agenti, dopo l’ennesimo appostamento, aveva con sé arnesi da scasso, oltre ad una centralina per il disinserimento degli allarmi acustici in uso ai motoveicoli. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.