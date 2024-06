Salute, l’allarme Oms: “Un adulto su tre a rischio malattie senza attività fisica”

Con questa tendenza, i livelli di inattività potrebbero raggiungere il 35% entro il 2030: le raccomandazioni dell'OMS

Quasi il 31% degli adulti di tutto il mondo, ben 1,8 miliardi di persone, sarebbe a rischio di contrarre malattie per non aver rispettato i livelli di attività fisica raccomandati entro il 2022. Lo ha reso noto l‘Organizzazione Mondiale della Sanità, commentando i dati di un nuovo rapporto pubblicato sulla rivista specializzata The Lancet Global Health. Dalla ricerca emerge anche un aumento dell’inattività fisica degli adulti di circa cinque punti percentuali tra il 2010 e il 2022.

“Necessari 150 minuti di attività a settimana”



Con questa tendenza, i livelli di inattività potrebbero raggiungere il 35% entro il 2030, restando ben lontani dall’obiettivo globale di ridurla entro il 2030. L’inattività fisica espone gli adulti a un rischio maggiore di malattie cardiovascolari come infarto e ictus, diabete di tipo 2, demenza e tumori come il cancro al seno e al colon. L’Oms ha quindi raccomandato agli adulti di praticare 150 minuti di attività fisica di intensità moderata o 75 minuti di attività fisica di intensità vigorosa, o equivalente, alla settimana.

