New entry tra le file della Lega all’Ars: ex di Sicilia Vera

Salvatore Geraci è deputato all'Ars, ormai ex presidente del gruppo parlamentare di Sicilia Vera, fondato da Cateno De Luca, e anche primo cittadino del Comune di Cerda

Cresce il gruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana, dopo che Salvatore Geraci, meglio conosciuto come semplicemente Salvo, ha deciso di aderire al partito di Salvini. “Do il benvenuto a nome del partito a Salvatore Geraci, primo cittadino di Cerda, ed ex capogruppo del movimento di Cateno De Luca, grazie al quale cresce la rappresentanza della Lega in Sicilia”. È quanto dichiara Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario regionale della Lega Salvini Premier.

Salvatore Geraci è deputato all’Ars, ormai ex presidente del gruppo parlamentare di Sicilia Vera, fondato da Cateno De Luca, e anche primo cittadino del Comune di Cerda.

“Geraci, sindaco riconfermato, a riprova della sua competenza nell’amministrazione, apprezzato anche e soprattutto dal leader e dalla tradizione governista del nostro partito. Siamo felici che abbia scelto di aderire al nostro modello di buongoverno, che parte dai sindaci e dalla vicinanza ai cittadini, a dimostrazione che il progetto Lega, partito di governo ma anche di rinnovamento, prenderà sempre più spazio in Sicilia grazie al lavoro incessante del suo leader Salvini, alla nostra classe dirigente giovane e motivata e al continuo e capillare lavoro sul territorio”, prosegue Tardino.

Figuccia: “Lega cresce anche a Palermo e diventa sempre più attrattiva”

Per Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea Regionale Siciliana, “l’adesione di Geraci aiuterà la nostra azione in Parlamento a favore dei comuni contro i tagli che li hanno penalizzati negli ultimi anni. Ancora una volta l’attrattività della Lega è senza dubbio il risultato del lavoro continuo di Matteo Salvini che si sta spendendo in prima persona per lo sviluppo e l’infrastrutturazione della Sicilia. Sono certa che lungo il nostro percorso incontreremo nuovi amici che renderanno più forte il partito e ci permetteranno di affrontare al meglio le prossime sfide”.

“Il mio più caloroso benvenuto al collega e amico Geraci Salvatore. Dopo Messina la Lega cresce anche a Palermo e diventa sempre più attrattiva, a testimonianza che il lavoro del buon governo è riconosciuto e premiato dai cittadini”, commenta il deputato questore all’Ars, Vincenzo Figuccia.

Foto da Facebook