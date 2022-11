Saman, lo zio avrebbe indicato il casolare diroccato

Sarebbe stato lo zio di Saman Abbas a indicare il casolare diroccato dove è stato rinvenuto il corpo che potrebbe appartenere alla giovane

Sarebbe stato lo zio di Saman ad indicare agli investigatori il punto in cui è stato ritrovato il cadere.

Danish Hasnain avrebbe portato gli inquirenti nella zona, poco distante dalla casa in cui viveva la famiglia della povera giovane scomparsa lo scorso 30 aprile.

L’uomo, in carcere a Reggio Emilia, sarebbe stato accompagnato nella giornata di venerdì dalla polizia penitenziaria nel casolare diroccato a Novellara, dove è stato ritrovato un corpo, che potrebbe essere quello della ragazza.

Per l’esumazione del cadavere, rinvenuto sotto più di due metri di terra nei pressi del rudere, ci vorrà però qualche giorno.

Saranno poi i giudici a nominare un perito per dare il via alle operazioni che prevedranno anche l’estrazione del DNA, fondamentale per accertare che il cadavere appartenga, purtroppo, alla povera Saman.