Samuele Giudice, dolore e lacrime ai funerali dello zio dei cuginetti di Vittoria

Arrivato il momento dell'ultimo saluto al 38enne, morto in un tragico incidente a Marina di Ragusa.

Si sono svolti questa mattina i funerali di Samuele Giudice, l’uomo vittima di un tragico incidente lo scorso 11 luglio a Marina di Ragusa.

Commozione e lacrime durante la cerimonia funebre del 38enne, che – tra l’altro – era lo zio acquisito di Alessio e Simone D’Antonio, i due cuginetti travolti e uccisi a Vittoria l’11 luglio 2019.

Funerali di Samuele Giudice, morto a Marina di Ragusa

L’ultimo saluto a Samuele Giudice si è tenuto alle 10.30 del 13 luglio 2023 nella Chiesa San Paolo Apostolo di Ragusa.

Rimane ancora da ricostruire la dinamica del tragico incidente che lo ha visto protagonista. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle ore 23 di martedì 11 luglio, l’uomo sarebbe stato travolto e ucciso da un’auto di grossa cilindrata modello Bmw. Pare che con lui vi fossero i figli e la moglie, miracolosamente illesi dopo il terribile impatto. Per il 38enne, però, non c’è stato nulla da fare.

Tutta la comunità ragusana e siciliana è in lutto per la tragedia che ha colpito la famiglia, che – tra l’altro – è avvenuta proprio nel giorno del quarto anniversario della morte dei cuginetti di Vittoria, “falciati” da un’auto in corsa mentre giocavano proprio vicino casa.

Foto di Salvo Bracchitta