San Giovanni Battista, dall’acqua al Nocino: tradizioni, frasi e preghiera

Il 24 giugno si celebra San Giovanni Battista: tutte le curiosità e le tradizioni della festa.

Il 24 giugno 2023 la Chiesa Cattolica celebra la festa di San Giovanni Battista, molto sentita in tutta Italia: è l’onomastico di chi si chiama Giovanni o Giovanna e una ricorrenza religiosa circondata da tradizioni varie, dalla preparazione dell’acqua di San Giovanni alla raccolta notturna delle noci.

Ecco la storia, le preghiere, le frasi e le tradizioni legate alla festa.

San Giovanni Battista 2023: la storia del santo

Giovanni Battista era figlio di Elisabetta, cugina di Maria. Predicava la penitenza e la conversione del cuore per prepararsi all’avvento del regno messianico ormai vicino. In segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita, immergeva nelle acque del Giordano coloro che accoglievano la sua parola. Per questo è chiamato il Battista, cioè il battezzatore.

Giovanni è noto per aver indicato in Gesù il Messia atteso. L’aver alzato il dito contro Erodiade – cognata e convivente di Erode Antipa – gli costò il carcere e la vita. San Giovanni Battista è ritenuto il primo testimone-martire del cristianesimo.

Preghiera a San Giovanni Battista

Di seguito la preghiera da recitare il 24 giugno in occasione della festa di San Giovanni Battista 2023, tratta dal sito della cattedrale dedicata al “battezzatore”.

1.O glorioso San Giovanni, che con la vostra vita avete onorato il vostro nome che significa “GRAZIA DI DIO”, ottenete a noi pure di vivere santamente, così da onorare il glorioso nome di “CRISTIANO” che portiamo dal giorno del nostro Battesimo.

Gloria al Padre…

San Giovanni Battista, prega per noi.

2. O Glorioso San Giovanni che vi ritiraste nel deserto a condurre una vita austera e santa, otteneteci la grazia di non essere mai schiavi delle cose terrene, ma che le usiamo per accumulare tesori in cielo, dove nessuno ce li potrà rubare.

Gloria al Padre…

San Giovanni Battista, prega per noi.

3. O glorioso San Giovanni che appena udita la voce di Dio vi recaste presso il fiume Giordano a battezzare ed a preparare la gente alla venuta del Figlio di Dio, otteneteci la grazia di essere sempre docili alla voce del Signore per meritare di entrare nella vita eterna.

Gloria al Padre…

San Giovanni Battista, prega per noi.

4. O glorioso San Giovanni che foste il primo a riconoscere ed a proclamare Gesù Cristo come vero Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, fate che lo scopo della nostra vita sia quello di far conoscere a tutti la figura amabile del nostro Salvatore e a far accettare il suo Vangelo di salvezza.

Gloria al Padre…

San Giovanni Battista, prega per noi.

5. O glorioso San Giovanni che davanti a Gesù vi diceste indegno di sciogliere i lacci dei suoi sandali, otteneteci la grazia di essere umili e di cercare l’esaltazione non dagli uomini, ma da Dio.

Gloria al Padre…

San Giovanni Battista, prega per noi

6. O glorioso San Giovanni che instancabilmente insegnaste la via della salvezza a tutti quelli che ricorrevano a voi, otteneteci la grazia di istruire continuamente il nostro prossimo nelle verità della fede, edificandolo sempre con le parole e con l’ esempio.

Gloria al Padre…

San Giovanni Battista, prega per noi.

7. O glorioso San Giovanni, che con grande coraggio rimproveraste non solo gli Scribi ed i Farisei, ma anche lo stesso re Erode, otteneteci a grazia di non lasciarci mai condizionare da nessuno di questa terra nel fare i nostri doveri e le opere buone.

Gloria al Padre…….

San Giovanni Battista, prega per noi

8. O glorioso San Giovanni, che rinchiuso nella prigione, non smetteste di predicare Gesù Cristo e di portare a Lui le anime, otteneteci la grazia di essere sempre fedeli al Signore e al suo Vangelo qualunque avversità o persecuzione ci possa avvenire sulla terra.

Gloria al Padre…

San Giovanni Battista, prega per noi

9. O glorioso San Giovanni che moriste martire decapitato, otteneteci di essere sempre testimoni di Gesù come voi, disposti a sacrificare anche la vita per la gloria del Signore Gesù, per assicurarci la vita eterna con voi nella gloria del Paradiso.

Gloria al Padre…

San Giovanni Battista, prega per noi.

Buon onomastico Giovanni, frasi da condividere

Il 24 giugno è l’onomastico di tutti coloro che si chiamano Giovanni, Giovanna e Gianni. Ecco tre frasi di auguri da condividere:

“San Giovanni ti sia guida nella vita con il suo amore e la sua protezione. Auguri di Buon Onomastico”.

Un piccolo pensiero per festeggiare un’importante ricorrenza. Buon onomastico Giovanni!

Un nome così bello non può non essere festeggiato. Tanti auguri per la festa di San Giovanni.

Le tradizioni del 24 giugno

La festa di San Giovanni Battista, in passato così come oggi nel 2023, è ricca di tradizioni. Tra queste, le più sentite sono quelle della preparazione dell’acqua di San Giovanni e la raccolta notturna delle noci.

L’acqua di San Giovanni e la raccolta delle noci

L’acqua di San Giovanni si prepara in occasione della vigilia della festa del 24 giugno. Il processo è molto semplice: basta una bacinella d’acqua con erbe e fiori spontanei di inizio estate.

Un’altra tradizione altrettanto antica vuole che nella notte di San Giovanni si raccolgano le noci per preparare un liquore chiamato Nocino. A raccogliere le noci, cantando e ballando, sono di solito le donne.

Immagine di repertorio