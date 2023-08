San Vito Lo Capo, aggredisce a morsi carabinieri: arrestata 25enne

La strraniera si sarebbe scagliata senza alcun motivo contro di loro, arrivando anche a mordere il braccio di un militare

I carabinieri di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, hanno arrestato una straniera 25enne, residente in Piemonte, per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

Nel cuore della notte, perveniva alla centrale operativa dei carabinieri di Alcamo la segnalazione da parte di alcuni turisti, in vacanza a San Vito Lo Capo, in merito alla presenza di una persona in forte stato di agitazione. La pattuglia dell’Arma veniva prontamente inviata sul posto per verificare la situazione e

riusciva subito a rintracciare la donna intenta ad inveire contro tutti, probabilmente in preda

ai fumi dell’alcol.

L’intervento dei carabinieri

Secondo la ricostruzione dei carabinieri che avevano cercato di riportarla alla calma, la donna si sarebbe scagliata senza alcun motivo contro di loro, arrivando anche a mordere il braccio di un militare. Per tale motivo i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trapani, dichiaravano la donna in stato di arresto per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il provvedimento

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Trapani nei confronti della 25 enne.