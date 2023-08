San Vito Lo Capo, dal 13 al 15 agosto misure strettissime per i festeggiamenti di Ferragosto

A San Vito Lo Capo entrano in vigore misure strettissime per i festeggiamenti di Ferragosto, alcune spiagge precluse

Ferragosto significa festeggiamenti, ma anche divieti obbligati per via delle persone che non rispettano l’ambiente frequentato e la collettività che li circonda. A Palermo e nella provincia, località celebri per questo tipo di festeggiamenti, sono scattate le misure che prevedono alcuni divieti a proposito.

Uno dei posti più gettonati per passare giornate come il 14 e il 15 agosto, ma in generale per tutta la stagione estiva, è San Vito Lo Capo. Anche nel comune in provincia di Trapani quest’anno, a partire da oggi 13 agosto, entrano in vigore alcune regole per la notte di Ferragosto e non solo.

I provvedimenti

L’ordinanza che prevede alcuni divieti tra cui l’accensione dei falò, il bivacco in spiaggia e altri inizia con una premessa chiara che costringe l’Amministrazione comunale ad adottare diverse interdizioni.

Dunque, il primo divieto riguarda l’ingresso in spiaggia, nelle giornate dal 13 al 15, dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo non si può andare in spiaggia tranne per la parte di fronte la “villetta Faro”, ma con altrettanti divieti: accensione di falò; ogni forma di bivacco, campeggio e consumo di bevande in bottiglie di vetro o lattine.

Vi è una stretta anche per il volume della musica. Quindi Ferragosto blindato a San Vito Lo Capo dopo l’ordinanza firmata dal sindaco Francesco La Sala.

Foto d’archivio