Sanità, a Cassibile mancano ancora i pediatri

La frazione da tempo priva di medici specializzati e le famiglie sono costrette a spostarsi ad Avola o Floridia per poter curare i propri bambini. Dal deputato Pd, Spada, interrogazione parlamentare

SIRACUSA – La frazione aretusea di Cassibile, da tempo, è priva di un pediatra e le famiglie, di conseguenza, sono costrette a spostarsi a Siracusa, ad Avola o Floridia per poter curare i loro bambini.

Per segnalare questo grave problema e cercare di risolverlo, il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada, ha presentato un interrogazione parlamentare all’assessore regionale della Salute, Giovanna Volo. In detta interrogazione il deputato chiede di “Assegnare alla frazione di Cassibile un pediatra di libera scelta in considerazione della numerosa utenza e al fine di offrire una adeguata assistenza sanitaria alla popolazione infantile residente”.

“Dopo il pensionamento di due pediatri, infatti – prosegue Tiziano Spada – la frazione di Cassibile è rimasta priva di questa figura di fondamentale importanza per la salute dei più piccoli, se non per la presenza, una volta a settimana, di un pediatra, mandato a scavalco da Siracusa”.

Basti pensare che Cassibile e Fontane Bianche contano una popolazione complessiva di circa 6.000 abitanti che diventano ben 10.000 nella stagione estiva grazie al notevole flusso turistico.

“La consistenza di tali numeri imporrebbe un’assistenza sanitaria di base che preveda, oltre al medico di medicina generale, l’assegnazione del pediatra di libera scelta a servizio della numerosa utenza – aggiunge il deputato regionale – . Tale fondamentale servizio non è invece previsto nella frazione di Cassibile e, pertanto, le famiglie sono costrette a spostarsi nei Comuni limitrofi per ricevere l’assistenza sanitaria di base per i bambini e i ragazzi”. “Come se non bastasse il dipartimento della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute – spiega il deputato nell’interrogazione parlamentare – sulla scorta delle comunicazioni pervenute da parte delle Aziende sanitarie provinciali, ha decretato l’elenco degli ambiti carenti di pediatria di libera scelta per l’anno 2023, al fine di procedere alla copertura di tali zone, mediante assegnazione degli incarichi secondo la normativa vigente. Ma tale elenco non contempla nessun ambito della provincia di Siracusa e, pertanto, nessun pediatra è stato assegnato alla frazione di Cassibile”.

Perciò, oltre alla presentazione dell’interrogazione, il parlamentare regionale ha avviato una virtuosa interlocuzione con i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa “e, in questi giorni – anticipa Tiziano Spada – mi è stato preannunciato che alla frazione di Cassibile sarà dedicata la giusta attenzione, riprogrammando quelle che sono le disponibilità di cui si poteva usufruire fino ad oggi”.

“Adesso – conclude il deputato regionale del Pd – l’augurio è che queste parole si trasformino quanto prima in fatti, dotando Cassibile di un pediatra di libera scelta”.