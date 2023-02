Sanremo 2023, Madame abbraccia Amadeus e scoppia in lacrime: “Devo tanto a lui”

La talentuosa Madame si è riconfermata a Sanremo con il brano "Il bene nel male": a fine gara l'emozionante abbraccio con Amadeus

La 21enne ha riscosso ampi consensi con la sua “Il bene nel male“, chiudendo la competizione ligure in top 10.

Al termine della sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston, la giovane vicentina ha incassato i complimenti del padrone di casa Amadeus, che non ha esitato a definirla “una grande artista e un grandissimo talento“.

Madame in lacrime ringrazia Amadeus

Madame a fine gara ha quindi abbracciato il conduttore, scoppiando in lacrime.

“Questo per me è stato un Sanremo molto difficile, per fare cento metri ne ho corsi mille ma sono felice e soddisfatta di essere qui”, ha affermato Madame per poi aggiungere: “Devo ringraziare Amadeus, senza di lui che ha creduto in me non avrei fatto tutto ciò e parte del mio impegno per questo Sanremo te lo devo e ti ringrazio veramente tanto”.

La sua presenza nella gara, infatti, è stata in bilico fino all’ultimo, considerando l’inchiesta sui green pass falsi che la vede coinvolta a Vicenza. A difenderla, però, c’è sempre stato Amadeus, sin da dopo l’emersione dello scandalo: “È indagata ma fino a quando non sarà emessa una sentenza resta in gara”.

Ieri, al termine del Festival, il commovente abbraccio che suggella lo splendido rapporto e l’affetto tra la talentuosa Madame ed “Ama”.