Sanremo, Amadeus dj su Radio2 per presentare 22 Big

Un brano a testa per raccontare al pubblico chi saranno i protagonisti di febbraio al Teatro Ariston di Sanremo

Amadeus torna dj su Radio2 per presentare, con un brano a testa, i 22 artisti annunciati domenica scorsa in gara per Sanremo 2023 (a cui si aggiungeranno 6 dei 12 finalisti di Sanremo Giovani). “È la prima volta che ho un programma tutto mio a Radio2″, dice Amadeus solo alla consolle. “Chiaramente non vi posso far ascoltare i brani in gara”, dice Amadeus prima di scegliere un brano significativo per ogni artista.

Amadeus, che segue lo stesso ordine con cui ha annunciato i nomi al Tg1, inizia da Giorgia, “cantante meravigliosa” che ha venduto 7 milioni di dischi ed è stata 4 volte a Sanremo, vincendolo nel 1995 con ‘Come Saprei’, che è appunto la canzone che Amadeus ha fatto ascoltare su Radio2. “Vi rendete conto che c’è Giorgia in gara!”, urla Amadeus alla fine del brano, da consumato dj. Per gli Articolo 31, che arrivano per la prima volta a Sanremo in occasione della reunion tra J-Ax e Dj Jad, sceglie ‘Tranqi funky’, brano del 1996. “Mi verrebbe voglia di raccontarvi la canzone che portano al festival. Io le conosco da mesi e sono bellissime”, dice Amadeus.

Per Elodie (al suo terzo Sanremo) la scelta cade su ‘Adromeda’, il brano con cui la cantante si è presentata al Festival del 2020, classificandosi al settimo posto e segnando la sua seconda partecipazione alla kermesse dopo l’edizione del 2017. Per Colapesce Dimartino la scelta non poteva che cadere su ‘Musica Leggerissima’, il brano con cui il duo di cantautori ha esordito a Sanremo 2021, conquistando il quarto posto, diversi premi compreso quello della Sala Stampa Radio Tv e restando in classifica molte settimane. “Questa fa parte della storia del Festival”, commenta Amadeus.

Per Ariete, cantautrice 20enne al suo esordio al Festival, va in onda ‘L’ultima notte’, brano del 2021 dell’artista, figura di spicco del cosiddetto bedroom pop. Per presentare i Modà, Amadeus sceglie ‘Arriverà’, presentato dalla band a Sanremo nel 2011 in duetto con Emma Marrone e piazzatosi al secondo posto.

Per Mara Sattei, anche lei tra i debutti festivalieri di Sanremo 2023, Amadeus sceglie ‘Blu Intenso’, il brano con il featuring di Tedua, dall’album ‘Universo’ uscito quest’anno.

Leo Gassmann viene presentato con ‘Vai bene così’, la canzone con cui vinse Sanremo Giovani nel 2020. “Quest’anno torna al festival, tra i Big a tutti gli effetti”.

Amadeus ricorda che nella finale di Sanremo Giovani del 16 dicembre, annuncerà i titoli dei brani in gara e gli autori che li hanno scritto: “vi accorgerete – dice – che ci sono tanti grandi autori che hanno scritto per altri artisti”. E subito dopo, non a caso, presenta ‘I Cugini di Campagna’ (che al festival avranno un brano scritto da La Rappresentante di Lista) mandando in onda ‘Anima Mia’. “Debuttanti a Sanremo dopo 53 anni di carriera”, sottolinea Ama. Per parlare di Mr Rain, altro debuttante al festival, il direttore artistico manda in onda ‘I fiori di Chernobyl’, brano del 2021.

Per Marco Mengoni la scelta cade su ‘L’essenziale’, il brano con cui vinse Sanremo nel 2013. “Non vedo l’ora di farvi ascoltare la sua canzone al festival”, dice Amadeus. Per introdurre “la regina” del festival (alla sua quattordicesima partecipazione) Anna Oxa, Amadeus sceglie ‘Senza pietà’. “Anna Oxa l’ho incontrata più volte, sempre bellissima e grande energia”.

Lazza, “grandissimo talento” che “farà felice tantissimi giovani e giovanissimi telespettatori”, Amadeus lancia ‘Panico’ il brano con Takagi & Ketra, tratto dall’album Sirio uscito nella primavera scorsa. “Piace anche a me, è la musica che unisce genitori e figli. Sanremo è quantomai attuale”, dice il direttore artistico del festival.

Tananai non poteva che essere associato a ‘Sesso occasionale’, il brano con cui lo scorso anno si classificò ultimo al festival ma che ha poi avuto un grandissimo successo di streaming e passaggi radiofonici. “La classifica è relativa, questo è diventato disco di platino”. Quest’anno, promette Amadeus, “sarà accolto da trionfatore”. Per parlare di Paola & Chiara, che – ricorda Amadeus – “hanno anche vinto Sanremo” (nel 1997, nella sezione Nuove Proposte), Ama sceglie ‘Amici come prima’.

“Oltre 500 brani sono arrivati per i Big, più di 1.500 per i Giovani e più di 500 per Area Sanremo. Ho ascoltato tanta tanta bella musica”, racconta Amadeus prima di lanciare Lda (Luca D’Alessio, figilio di Gigi) con ‘Quello che fa male’, brano “disco di platino”. “A soli 19 anni debutta al festival”, dice Amadeus.

‘Voce’ (presentata a Sanremo 2021) è la scelta per parlare di Madame, “uno dei maggiori talenti” della nuova scena che torna al festival per la seconda volta, “con il primo disco di platino conquistato a poco più di 16 anni con ‘Sciccherie'”, sottolinea Amadeus. Gianluca Grignani (quarta volta in gara, l’ultima più di 20 anni fa) viene introdotto con uno dei suoi più grandi successi, ‘Destinazione Paradiso’, con cui si piazzò al sesto posto tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 1995. “Le sue sono considerate da sempre tra le più belle della musica italiana”, dice Ama.

Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, 24 anni, viene lanciato da Amadeus con ‘Non è normale’, brano del 2022. Al suo esirdio in gara, Amadeus ricorda che lo scorso anno Rosa Chemical è salito sul palco dell’Ariston con Tananai nella serata dei duetti per un omaggio a Raffaella Carrà. Amadeus approfitta per ricordare che nella serata di venerdì gli artisti in gara “potranno scegliere un brano di 40 anni di musica, tra gli anni ’60 e i ’90 compresi da eseguire con un ospite”. ‘Fiamme negli occhi’, il brano che presentarono a Sanremo 2021, è la scelta per introdurre i Coma Cose. Levante viene presentata con ‘Tikibombom’, il brano con cui era in gara a Sanremo 2020.

Il gran finale è per Ultimo. Amadeus legge i numeri stratosferici del cantautore romano: “in appena 5 anni ha messo insieme, vittoria nel 2018 trale Nuove Proposte con ‘Il ballo delle incertezza’, secondo tra Big nel 2019 con ‘I tuoi particolari’ (il brano che Amadeus sceglie per la diretta su Radio2, ndr.), 600.000 spettatori per il suo primo tour negli stadi, 4 album in studio, 23 singoli, 53 dischi di platino, 19 dischi d’oro, corrispondenti ad oltre 3 milioni di copie certificate. Ed ora torna lì dove tutto è iniziato”, dice Amadeus citando Ultimo, prima di dare appuntamento su Rai1 il 16 dicembre per la finale di Sanremo Giovani e dal 7 all’11 febbraio per il festival.