Dramma a scuola, 13enne si accascia in bagno per arresto cardiaco: è grave

Gravi le condizioni del ragazzino, trasferito all'ospedale dei Bambini di Palermo. Ecco cosa gli è accaduto.

Shock in una scuola di Santa Flavia, dove un ragazzino di appena 13 anni è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco mentre si trovava in classe.

Al momento il giovane si trova in ospedale, pare purtroppo in gravi condizioni.

Arresto cardiaco a scuola, dramma a Santa Flavia

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 13enne si sarebbe accasciato a terra mentre si trovava in bagno a causa di un improvviso e grave malore. I primi a intervenire e ad accorgersi del dramma che si stava consumando a scuola sono stati i collaboratori scolastici e gli insegnanti che, diretti dai soccorritori del 118, avrebbero eseguito il massaggio cardiaco sul ragazzo.

Sul posto, una volta segnalato l’accaduto, è intervenuto il personale del 118 che ha trasferito il giovane all’ospedale dei bambini “Di Cristina”. Al momento l’adolescente sarebbe ricoverato in gravi condizioni – con prognosi riservata – nel reparto di Rianimazione. Pare che a causare lo svenimento sia stato un arresto cardiaco. La scuola del giovane e tutta la Sicilia pregano affinché si possa riprendere al più presto.

Sono in corso i dovuti accertamenti sia da parte del personale medico che dei carabinieri della compagnia di Bagheria per far luce sulla dinamica esatta dei fatti.

Immagine di repertorio