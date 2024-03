Boccata d’ossigeno per gli agricoltori siciliani: sbloccati pagamenti Agea

L'assessorato all'Agricoltura ha trasmesso gli elenchi completi per l'erogazione dei fondi.

Sbloccati i pagamenti Agea relativi all’indennità compensativa 2023 e al saldo dei finanziamenti del bando “Agricoltura biologica 2023”: una vera e propria boccata d’ossigeno per gli agricoltori siciliani.

I pagamenti sono rispettivamente di 44 milioni di euro (indennità compensativa 2023) e di 17 milioni di euro (“Agricoltura biologica 2023”).

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Sbloccati pagamenti Agea 2023, la nota della Regione

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura, guidato da Luca Sammartino, ha trasmesso gli elenchi completi all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Passaggio che consentirà di portare a conclusione una vicenda che ha destato non poche preoccupazioni alle imprese del settore, già messe a dure prova dai problemi causati dalla siccità e dalle sfide di un mercato globale sempre più aggressivo.

Queste somme, precisano gli uffici dell’assessorato, si andranno ad aggiungere al 60% di anticipo che le imprese hanno ricevuto a fine 2023 e tutte le aziende saranno pagate a prescindere dai criteri di priorità.

La piattaforma

L’Agea è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. La mission dell’agenzia è “sostenere il settore agricolo nazionale nel suo percorso di trasformazione, attraverso l’erogazione di fondi e con soluzioni innovative per rendere l’agricoltura sempre più sostenibile, competitiva e in linea con le politiche comunitarie”. Si tratta di un organismo pagatore – che gestisce i fondi FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di GAranzia) e FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) – e un Organismo di Coordinamento.

Immagine di repertorio