Scadenze fiscali di luglio 2023, tutte le date da ricordare

Ecco le prossime scadenze in ambito fiscale.

Domani ultimo giorno del mese di giugno, quindi attenzione alle prossime scadenze in ambito fiscale per questi ultimi due giorni e tutto il mese di luglio. Occhio alle date, in modo da non avere alcun problema con il fisco.

Giugno 2023, ultimi giorni per 730 e non solo

Anzitutto, concludendo il mese corrente, giugno, due scadenze importanti: la prima del 29 giugno, per i sostituti d’imposta, quindi Caf o altri professionisti competenti, in merito alla trasmissione del modello 730 all’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno 2023. Il 30 giugno, invece, è la volta della presentazione Imu solo per inizio di possesso o per variazioni avvenute negli anni solari 2021 e 2022.

Poi, dichiarazione modello Ires in via telematica entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodi di imposta, entro il 30 novembre per i soggetti con esercizio ad anno solare. Dichiarazione ai fini dell’imposta sui servizi digitali del 2022 e versamento dell’Iva per adeguamento ai dini degli Isa. Dichiarazione Irpef in modalità cartacea negli uffici postali. Versamento della rata di acconto mensile in merito alle accise di gas naturale calcolata sulla base dei consumi dell’anno scorso.

Imposta di soggiorno, il 30 giugno termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale da parte di gestori delle strutture ricettive e soggetti che incassano corrispettivi delle locazioni a breve durata. Versamento imposte a saldo in acconto risultanti da dichiarazioni modelli redditi Irap, senza maggiorazione. Versamento imposta cedolare secca a saldo per il 2022 e acconto del 2023, senza maggiorazione. Importo rateizzabile.

Versamento rata bimestrale imposta di bollo in modalità virtuale e rideterminazione del valore delle criptoattività possedute all’1 gennaio 2023 e versamento imposta sostitutiva. Infine, la rassegna di fine mese si chiude con versamento rateale delle somme riguardanti atti di acquiescenza, accertamenti con adesione e conciliazione.

Fisco, scadenze di luglio 2023

Le scadenze fiscali di luglio 2023 iniziano lunedì 17 con il tardivo versamento di Iva, entro trenta giorni dalla scadenza e versamento dell’imposta per soggetti con fatture “split payment”. Versamenti in materia di imposte sui redditi ritenuti alla fonte; addizionali regionali e comunali all’Irpef, quindi redditi di lavoro dipendente e simili e imposta “Tobin Tax”.

Pagamento dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese precedente. Imposta sugli intrattenimenti con versamento modello F24 e relativo ad attività svolte con carattere continuativo nel mese scorso.

Lunedi 24 e martedì 25, in ordine si hanno le seguenti scadenze: presentazione, invio e consegna al contribuente della dichiarazione modello 730, tramite sostituti d’imposta. Per l’Iva, presentazione elenchi “Instrastat” mensili e trimestrali.

Luglio si chiude con l’ultima scadenza del mese appunto relativa al 31 luglio, e prevede: “rottamazione quater“. Altre scadenze per l’ultimo giorno di luglio sono quelle di imposte risultanti delle dichiarazione annuali, il versamento con maggiorazione per persone fisiche e società di persone, la dichiarazione modello redditi e Irap.

Versamento della cedolare secca del saldo della prima rata d’acconto. Per l’Iva adeguamento ai fini Isa, con maggiorazione. Regime speciale per i servizi e le vendite a distanza e acquisti intracomunitari da parte di enti, associazione e altri di cui art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972. Rimborsi trimestrali. Per concludere, versamento imposta sui contratti di locazione e affitto di beni immobili e versamento accise gas.