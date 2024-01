Scende da auto per controllare danni tamponamento: 50enne ucciso da furgone

Più fortunato l'altro automobilista coinvolto nel sinistro

Tragedia della strada a Bari, dove un uomo di 50 anni, sceso dalla propria vettura per controllare i danni causato da un tamponamento, viene tavolto mortalmente da un furgone in piena corsa. L’incidente, avvenuto sulla statale 16 in direzione sud tra le uscite San Paolo e Stani, ha coinvolto un’auto e due autocarri.

Più fortunato

Ferito nel tamponamento un altro 50enne, soccorso e trasportato all’ospedale San Paolo di Bari. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Il traffico è stato deviato lungo la corsia di emergenza «per consentire le operazioni di soccorso, rilievi e di rimozione dei mezzi», fanno sapere dall’Anas.