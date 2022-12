Sciacca, ladri si intrufolano in un appartamento e portano via 16mila euro

A fare la scoperta, non appena rientrata in casa, è stata la proprietaria dell’abitazione, una disoccupata

Furto da 16mila euro in un appartamento di via Brescia a Sciacca. I soldi erano custoditi all’interno di un armadio in camera da letto e i ladri hanno agito aprofittando dell’assenza dei padroni di casa. A fare la scoperta, non appena rientrata in casa, è stata la proprietaria dell’abitazione, una disoccupata sessantunenne, che non ha potuto far altro che contattare i carabinieri. I militari dell’Arma hanno perlustrato l’intera zona, mettendosi a “caccia” di possibili sospetti ma per il momento è stato impossibile risalire agli autori del colpo. Indagini in corso