Sciacca: servizio online per la definizione agevolata

Istituita una piattaforma web sui tributi locali per consentire ai contribuenti di verificare eventuali pendenze con l’Ente

SCIACCA (AG) – L’assessore comunale ai Tributi, Francesco Sabella, ha informato la cittadinanza che il Comune ha istituito una piattaforma online sui tributi locali, tramite il sito internet www.portaletributi.it, attivando un importante servizio. “Si offre la possibilità ai cittadini contribuenti – hanno evidenziato dal Municipio – di verificare eventuali pendenze con l’Ente rientranti nella cosiddetta Definizione agevolata”.

La definizione agevolata è una misura che consente di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (Adr), compresi gli avvisi esecutivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps, senza andare a corrispondere sanzioni e interessi di mora.

A tal proposito, l’Ufficio Tributi del Comune saccense ha diramato un avviso ai contribuenti riguardante proprio la Definizione agevolata (rottamazione), specificando quali tributi rientrano nella normativa e come aderire.

“L’adesione – hanno evidenziato ancora dal Municipio di Sciacca – permette al contribuente di ottenere per le annualità d’imposta, per le quali ha ricevuto ingiunzione di pagamento o avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo, l’esclusione delle sanzioni e degli interessi e pertanto pagare, anche in forma rateale, il solo tributo e le spese di notifica”.

Il Comune di Sciacca per agevolare tale adempimento ha attivato una procedura telematica di consultazione e adesione mediante collegamento con Spid all’indirizzo www.portaletributi.it, affinché ogni contribuente possa consultare la propria posizione tributaria rientrante nella Definizione agevolazione.