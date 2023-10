Scivola sulla marna bianca alla Scala dei Turchi, soccorso turista cinese

Lanciato l'allarme dalle persone presenti sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i medici del 118 che hanno raggiunto il turista

Disavventura per un turista cinese in vacanza in Sicilia. L’uomo, un 40enne, è scivolato sulla marna bianca nei pressi della Scala dei Turchi a Realmonte (Agrigento) e non è riuscito più a rialzarsi. Lanciato l’allarme dalle persone presenti sul posto, sono intervenutii vigili del fuoco che hanno raggiunto il turista rimasto ferito.

L’intervento dell’ambulanza

Poco dopo, lungo la strada, è sopraggiunta una ambulanza. I medici hanno prestato il primo soccorso al 40enne cinese (sospetta frattura al bacino), prima del trasferimento all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento per accertamenti.