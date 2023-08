La “rinascita” di Scoglitti, inaugurato il nuovo lungomare – VIDEO

Grande soddisfazione per l'Amministrazione comunale: ecco come sarà il nuovo Lungomare.

A Scoglitti si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo lungomare della Riviera Lanterna e dell’area della piccola pesca.

Presenti alla cerimonia, oltre al sindaco Aiello, il senatore Salvo Sallemi, la Giunta municipale e le autorità civili e religiose.

Inaugurazione del nuovo Lungomare di Scoglitti

“Continua il percorso di rinascita che abbiamo attuato. Oggi inauguriamo il nuovo lungomare della Riviera Lanterna e l’area della piccola pesca, opere fondamentali per la vivibilità e il turismo di Scoglitti”, è il commento del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, in un giorno felice per i cittadini e per i turisti.

“Ringrazio tutte le professionalità tecniche che hanno contribuito alla realizzazione di queste opere – ha continuato il sindaco – che mettono in gioco l’intero territorio che vuole diventare uno dei punti di riferimento della balneazione nazionale. È in appalto il secondo lotto del lungomare che arriverà fino all’hotel Mida. Inoltre l’intera riviera avrà una pista ciclabile”.