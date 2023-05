Rischio idrogeologico, al via cantiere riviera Gela

Ottenuti 400 mila euro dal Pnrr per intervenire sull’area di Scoglitti. La conclusione dei lavori è prevista per fine ottobre. L’assessore Nicastro: “Faremo di tutto per rispettare il cronoprogramma”

VITTORIA (RG) – Quello del rischio idrogeologico è un problema per tutti i comuni ed è necessario mettere in atto tutti gli interventi possibili per ridurre al minimo le conseguenze causate dal maltempo.

A Scoglitti, proprio in questi giorni, hanno preso il via i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico lungo la riviera Gela, in prossimità di Punta d’Angelo. La zona fa i conti da anni con questo rischioso problema. “Ci siamo avvalsi delle misure previste dai finanziamenti Pnrr per ottenere un fondo di oltre 400mila euro: con le casse del Comune non sarebbe stato possibile intervenire – ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici del comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro –. La zona è ad alto rischio di pericolosità, ragione per cui non potevamo andare tanto per il sottile e, sotto la guida del sindaco Francesco Aiello, abbiamo deciso di ricorrere a questo filone di finanziamento sebbene la tempistica non sia delle più veloci”.

“In ogni caso – ha aggiunto – ora che l’obiettivo è stato ottenuto, ci stiamo muovendo per far sì che le tappe del cronoprogramma siano rispettate e, a ridosso dell’estate, contiamo di riaprire il tratto di strada lungo la costa che in questi giorni sarà messo in sicurezza con tecniche speciali. Stiamo anche studiando dei percorsi di viabilità alternativa per consentire ai residenti e ai villeggianti di accedere alle loro abitazioni. Era necessario intervenire non appena abbiamo avuto la disponibilità delle risorse destinate al Comune perché tra sicurezza dei cittadini e fare passare l’estate senza un colpo di piccone non ci siamo neppure posti il problema. Priorità, ovviamente, alla sicurezza”.

La fine dei lavori è fissata per la fine di ottobre perché i lavori comprendono diversi interventi. “Nel tratto di strada in questione, che ripeto speriamo di aprire a ridosso dell’estate – ha aggiunto l’assessore Nicastro – sarà risistemato tutto il marciapiede oltre alla collocazione dei pali della pubblica illuminazione. Saranno pure installate delle panchine e, soprattutto, collocheremo delle caditoie per l’acqua piovana allo scopo di evitare il ripetersi di ulteriori problemi strutturali. Tra l’altro, il tratto in questione risulta essere ancora più rovinato a causa delle violente mareggiate delle ultime settimane”.

“Questa città, come non finiremo mai di ripetere – ha aggiunto – l’abbiamo trovata distrutta, abbandonata, degradata. A noi è stato dato il compito di ricostruirla e i fatti oggi ci danno ragione. Alle critiche, insomma, rispondiamo con i fatti. È chiaro che noi vogliamo andare avanti perché la città ha molto bisogno di interventi di ogni tipo. Siamo pronti a continuare questa sfida. Ovviamente ci scusiamo per i disagi che arrecheremo ma si farà di tutto per cercare di attenuarli”.